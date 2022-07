Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Directiei Agricole Covasna estimeaza ca productia medie de cartofi din acest an va fi mai scazuta fata de cea multianuala, intrucat majoritatea suprafetelor insamantate sunt afectate de seceta. Directorul institutiei, Kozma Bela, a afirmat, marti, ca vara aceasta a plouat putin, temperaturile…

- Preturile la locuinte (masurate prin Indicele preturilor locuintelor) au urcat cu 9,8% in zona euro si cu 10,5% in UE, in primul trimestru din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, iar cele mai reduse cresteri au fost inregistrate in Cipru, Finlanda, Italia si Romania, arata datele publicate…

- Producatorul de alumina Alum Tulcea, controlat de Alro Slatina, va suspenda din august productia, potrivit planului de activitate. Compania avea 792 de angajati la finalul anului trecut. Pe 29 iulie este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Prețurile la benzina și motorina au crescut in patru randuri in ultima saptamana, iar analiștii avertizeaza ca vor continua sa urce, mai ales dupa decizia Uniunii Europene de a renunța la mare parte din importurile de țiței din Rusia. Anunțul oficialilor europeni a tras in sus prețul petrolului pe bursele…

- Preturile vor continua sa creasca accelerat pana in luna iunie, a avertizat in aceasta saptamana guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Pentru a proteja economia, autoritatile pot lua numai masuri de tipul subventiilor, insa Romania are un spatiu limitat de manevre din cauza deficitului fiscal bugetar mare…

- Rata inflatiei din Romania a urcat la 13,8 % in aprilie, conform datelor transmise miercuri de INS. In martie, rata inflatiei a trecut de pragul de 10%, ajungand la 10,2%. Conform datelor anuntate de Institutul National de Statistica, preturile de consum in luna aprilie 2022 comparativ cu…

- Rata inflatiei din Romania a urcat la 13,8 - in aprilie, conform datelor transmise miercuri de INS. In martie, rata inflatiei a trecut de pragul de 10-, ajungand la 10,2-. Conform datelor anuntate de Institutul National de Statistica, preturile de consum in luna aprilie 2022 comparativ cu luna martie…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Cererea de gaze in Romania a scazut semnificativ in primul trimestru al acestui an, cauzele probabile fiind atat oprirea, pe toata perioada, a celui mai mare consumator non-energetic, combinatul chimic Azomureș, cat și temperaturile din iarna, care nu au fost foarte scazute.…