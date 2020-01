Producţia Romgaz, plus 30% Productia zilnica a Romgaz va creste cu circa 30%, ca urmare a inceperii productiei in zona adanca a structurii Caragele din judetul Buzau, prin sonda 77 Rosetti, si a intensificarii exploatarii in zona de... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si o femeie au murit, vineri, in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si un autocar, pe DN 2 la iesirea din municipiul Ramnicu Sarat, potrivit agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, Ane Marie Vrapciu, din primele date, in timp ce ar fi efectuat manevra…

- Romgaz anunța joi inceperea producției din zona adanca a structurii Caragele, prin sonda 77 Rosetti, cu un potențial productiv zilnic de peste 1.500 barili echivalent petrol (bep). Doua sonde adiționale vor asigura un alt plus de 1.000 bep, iar cele trei sonde vor majora producția zilnica cu 30%."In…

- Productia zilnica a Romgaz va creste cu circa 30%, ca urmare a inceperii productiei in zona adanca a structurii Caragele, prin sonda 77 Rosetti, si a intensificarii exploatarii in zona de adancime medie a structurii, prin introducerea in productie a doua noi sonde, informeaza compania printr-un comunicat…

- Romgaz anunța joi inceperea producției din zona adanca a structurii Caragele, prin sonda 77 Rosetti, cu un potențial productiv zilnic de peste 1.500 barili echivalent petrol (bep). Doua sonde adiționale vor asigura un alt plus de 1.000 bep, iar cele trei sonde vor majora producția zilnica cu 30%."In…

- Romgaz a inceput producția in zona adanca a structurii Caragele, prin sonda 77 Rosetti, cu un potențial productiv zilnic de peste 1500 boe, anunța compania. In anul 2016, producatorul roman de gaze...

- Finala Eurovision Romania 2020 urmeaza sa fie organizata anul acesta in municipiul Buzau. Evenimentul se va desfașura in Sala Sporturilor, iar municipalitatea buzoiana il va finanța cu 956.000 lei, prin implicarea in organizare a Centrului Cultural Al. Marghiloman. In acest sens, in ședința ordinara…

- Mai multe autovehicule au fost implicate, marți dimineața, intr-un carambol produs pe fondul ceții dense, pe DN 2B, intre Balhacu și C.A.Rosetti. Accidentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Un TIR incarcat cu fier vechi a lovit din spate un autoturism, moment in care un camion care circula…

- Pe DN2C (Padina – Caldarasti – Pogoanele) și pe DN2B (Cilibia – CA Rosetti – limita cu județul Braila) pe anumite zone este ceața cu vizibilitate sub 50m. Polițiștii rutieri le recomanda șoferilor: -sa foloseasca luminile de ceata, precum si sistemele de iluminare-semnalizare si de climatizare-dezaburire,…