- Productia de carne de porc a Romaniei s-a diminuat anul trecut cu aproape 11%, de la 383.485 tone carcasa in 2021, la 341.964 tone in 2022, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de peste 1,958 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 21,9% (-550.500 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS),…

- Consumul final de energie electrica a fost de 47,386 miliarde de kWh, in primele 11 luni din 2022, cu 6,8% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, in timp ce consumul final de energie electrica in economie a scazut cu 5,9%, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica…

- Cantitatea de lapte brut importata de catre unitatile procesatoare a crescut cu 5.965 tone (+4,6%) in primele 11 luni din 2022, fata de aceeasi perioada din 2021, totalizand 134.714 tone, conform datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. In aceeasi perioada, unitatile procesatoare…

- Romania a importat, in primele zece luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de peste 1,828 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 20,1% (-459.800 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Productia…

- Romania a importat, in primele noua luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,666 milioane tone echivalent petrol tep , cu 19,2 396.200 tep mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica INS .Productia…

- Romania a produs, in primele noua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 2,19 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 148.300 tep (-6,3%) mai mica fata de cea produsa in perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…