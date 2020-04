Producția industriei din luna februarie confirmă reculul economiei, dar abia datele din martie și aprilie vor dezvălui amploarea lui (raport) ​Institutul Național de Statistica a publicat marți datele privind producția industriala din martie, aceasta fiind în scadere cu 2,6% în ritm anualizat. Fața de luna ianuarie, cea de-a doua luna a adus o creștere cu 0,7%, dupa ce datele din ianuarie fusesera revizuite de la -3,1% la -2,6%.



&"Contractele de munca din producția locala suspendate sau încetate reprezinta 32% din numarul de angajați din acest sector. Zilele trecute au adus o relativa stabilizare a numarului de solicitari de șomaj temporar, dar este înca prea devreme pentru a spune ca vârful a fost… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

