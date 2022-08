Producţia industrială a înregistrat scăderi pe linie, în luna iunie (statistică) Productia industriala din Romania a scazut, in luna iunie, atat comparativ cu luna anterioara, cu 4,7%, cat si cu aceeasi perioada din anul anterior, cu 2%, reiese din datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 1% in comparatie cu acelasi interval din anul precedent, ca efect al declinului productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-6,5%) si al industriei extractive (-4,4%). In schimb, industria prelucratoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

