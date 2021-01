Stiri pe aceeasi tema

- Productia de oleaginoase a Romaniei - floarea soarelui, rapita si soia - obtinuta in 2020 a totalizat 2,78 milioane de tone, seceta extrema care a afectat suprafete agricole extinse din tara diminuand recolta cu aproape 42% fata de 2019, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Romania a exportat, in primele noua luni ale acestui an, o cantitate de 7,64 milioane de tone de grau si porumb, in scadere cu aproape 14% fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce incasarile au inregistrat un recul de 11,4%, pana la 1,47 miliarde de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii…

- Producția de cereale a Romaniei a scazut in acest an aproape la jumatate fața de 2019, din cauza secetei extreme care a distrus culturile Productia totala de cereale boabe a Romaniei a scazut in acest an la aproape jumatate fata de 2019, din cauza secetei pedologice extreme care a afectat unele zone…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunta autorizarea sumei de peste 6,37 de milioane de lei pentru plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, in urma cererilor depuse in luna octombrie si aferente serviciilor prestate in luna septembrie si in trimestrul III.…

- Valoarea adaugata bruta a agriculturii, ce cuprinde si silvicultura si pescuitul, in economie, va scadea cu 21,2% in 2020, inregistrand cea mai mare scadere din 2015 incoace, conform prognozei preliminare de toamna intocmita de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, anunța tvr . In 2018, cel mai…

- "Grupul Romgaz a inregistrat in primele 9 luni ale anului 2020 o cifra de afaceri de 2,918 miliarde lei, in scadere cu 23,01%, respectiv 872,4 milioane lei, comparativ cu cea realizata in primele 9 luni din 2019 (...) ca urmare a scaderii veniturilor din vanzarea gazelor naturale (-28,35%; -940 milioane…

- ”In sedinta de Guvern din data de 8 octombrie 2020 a fost adoptata Hotararea pentru modificarea art.19 alin.(7) din HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor. ​Prin prezentul act normativ se suplimenteaza valoarea totala maxima a ajutorului de…