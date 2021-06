Producția de mobilă din Mureș a crescut în primul trimestru Cu 15% a crescut aceasta producția de mobila in primele trei luni din an, județul Mureș fiind unul cu tradiție in acest sector. Situația se poate modifica dramatic, insa, din cauza creșterii exagerate a prețurilor materiei prime. Fața de luna aprilie, prețul lemnului s-a dublat, insa la rașinoase, material de baza in fabricarea mobilei, prețurile […] Articolul Producția de mobila din Mureș a... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

