Producția de lapte și de bere, în pericol din cauza secetei istorice din vară Seceta din aceasta vara, cea mai severa din ultimele decenii, ar putea duce la o penurie in cazul unui aliment de baza precum laptele, scrie Fernando Valladares, profesor in Departamentul de Biogeografie și Schimbari Globale la Muzeul Național de Științe Naturale din Madrid, in publicația australiana The Conversation . O vaca are nevoie de aproximativ 100 de litri de apa pe zi pentru a produce lapte, iar fermele mici s-au inchis pentru ca nu pot concura la preț cu marii productori, noteaza Valladares, care observa ca „țari precum Spania au fost forțate sa importe lapte din alte state europene”.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

