Stiri pe aceeasi tema

- Producția de auto din Romania a fost afectata dur de criza de semiconductori. Astfel, volumul de vehicule asamblate a scazut foarte mult la fabrica Ford din Craiova, uzina fiind oprita pentru mai multe zile, in luna mai. Romania a produs in luna mai un numar de 35.865 de autoturisme, cu aproape 6% mai…

- Producția industriala a crescut in primele patru luni iar investițiile straine au trecut de la minus la 2 miliarde in perioada ianuarie-aprilie 2021. In schimb, deficitul de cont curent s-a dublat și datoria externa a crescut cu un miliard de euro. Avem astfel de a face cu doua vești bune pentru economie…

- De asemenea, cifra de afaceri a scazut cu 3,7%, la 101,75 milioane lei, de la 105,71 milioane lei in primele trei luni din 2020. “Cantitatea totala transportata in perioada ianuarie –martie 2021 a fost mai mica cu aproximativ 199.000 tone fata de aceeasi perioada a anului 2020, din care: 130.000 tone…

- BVB avea la finalul lunii martie active totale in valoare de 121 milioane lei, in crestere cu 7% fata de sfarsitul anului 2020. “Veniturile operationale BVB individual au scazut cu 27%, -2,17 milioane lei (de la 7,96 milioane lei la 5,79 milioane lei), in principal ca urmare a scaderii veniturilor din…

- Vanzarile totale de produse rafinate ale OMV Petrom au fost in primul trimestru al acestui an cu 4% mai mici fata de cele din perioada similara din 2020, fiind afectate in principal de declinul cererii in activitatea de aviatie, conform datelor remise, joi, Bursei de Valori Bucuresti. Volumele vanzarilor…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut, in aceasta saptamana, 983 milioane de lei din capitalizare, respectiv 0,54%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 25,46% in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a scazut usor,…

- “In februarie 2021, fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 3,1%, ca efect al scaderilor inregistrate de industria extractiva (-14,9%) si industria prelucratoare (-4,1%). Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda…

- Productia de hidrocarburi a OMV Petrom a fost, in primul trimestru al acestui an, de 138.900 barili echivalent petrol (bep)/zi, in scadere usoara fata de precedentele trei luni, cand a totalizat 140.200 bep/zi, conform datelor preliminare transmise Bursei de Valori Bucuresti. In perioada similara a…