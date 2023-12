Producția de gaz natural lichefiat în Rusia în noiembrie 2023 a scazut cu 1,7% față de octombrie Producția de gaze naturale in Rusia in cele 11 luni din 2023 a scazut cu 8,5%, producția de motorina a crescut cu 4,7%. Aceste date au fost prezentate de Rosstat pe 29 iulie 2023 intr-un raport privind producția industriala din Rusia, scrie neftegaz.ru.Producția de gaz și producția de GNL Potrivit lui Rosstat, in noiembrie 2023, producția de gaze naturale s-a ridicat la 49,2 miliarde m3, adica cu 1,9% mai mult decat in noiembrie 2022 și cu 0,1% mai puțin decat in octombrie 2023. La sfarșitul celor 11 luni ale anului 2023, producția de gaze naturale a scazut cu 8,5% fața de an și a insumat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recolta de cereale a Rusiei in 2023 se ridica la 142,6 milioane de tone, cu 9,5% mai mica decat recolta record din 2022, dar totusi a doua cea mai mare recolta din istorie, conform datelor oficiale publicate luni, transmite Reuters.Conform datelor furnizate de Rosstat (Oficiul federal de statistica),…

- Europa trebuie sa se grabeasca pentru a se asigura ca se poate apara mai bine, deoarece noi amenintari militare ar putea aparea pana la sfarsitul deceniului, in timp ce atentia aliatului sau in materie de securitate, Statele Unite, se indreapta spre regiunea Indo-Pacific, a declarat intr-un interviu…

- Dezastrele naturale au provocat pierderi de aproximativ 250 de miliarde de euro la nivel mondial in 2023, in scadere cu 9% fata de 2022, potrivit raportului anual al unei companii de reasigurari.

- Romania a importat, in primele noua luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,538 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 8,2% mai mica (-135.800) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), transmite…

- Arabia Saudita si Rusia au confirmat duminica faptul ca vor continua, pana la finalul anului, reducerile voluntare ale productiei de petrol, pentru a stabiliza piata energiei, transmite Reuters.

- Preturile productiei industriale, pe total piata interna si piata externa, au scazut cu 0,4% in luna septembrie a acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, arata datele publicate de INS.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut miercuri, pentru a doua zi consecutiv, in conditiile in care luna noiembrie a inceput cu o vreme favorabila. Totodata, razboiul din Orientul Mijlociu pare ca nu va afecta livrarile mondiale de energie, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Cotatiile…

- Romania a importat, in primele opt luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,264 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 16,3% mai mica (-245.800 tep) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și citate…