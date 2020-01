Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o perioada de 10 ani, Romania a pierdut peste 2.800 de biblioteci. Așa a ajuns la 9.479 de biblioteci in 2018, o scadere cu 22% fața de 2009, conform datelor Institutului Național de Statistica (INS). Numarul cititorilor care merg la biblioteca a scazut și el cu peste un sfert, de la 426 de mii…

- Resursele de energie primara au crescut cu 2%, in primele zece luni ale anului in curs, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,2%, fata de aceeasi perioada din 2018, releva datele Institutului National de Statistica (INS) remise joi AGERPRES. Principalele resurse de energie primara…

- Consumul de gaze la nivel national a scazut cu aproximativ 5,7% in primele noua luni ale acestui an, in timp ce productia Romgaz a fost mai mare cu 0,7%, potrivit raportului financiar al companiei, remis, joi, Bursei de Valori Bucuresti. Productia de gaze naturale a fost de 3,950 miliarde de metri cubi,…

- Productia interna de energie a insumat 15,02 milioane tep, in primele noua luni, in scadere cu 3% (498.000 tep) fata de aceeasi perioada a anului precedent, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), relateaza News.ro.Citește și: Deputata exclusa din PSD 'da…

- In perioada 1.I-30.IX.2019, resursele de energie primara au crescut cu 2,7%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,9%, fața de aceeași perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-30.IX.2019, au totalizat 26148,8 mii tone echivalent petrol1 (tep), in creștere…

