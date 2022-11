Stiri pe aceeasi tema

- Producția cumulata a Ford și Dacia in Romania a trecut de 425.000 de mașini in primele zece luni ale anului, in creștere cu 27% fața de perioada similara din 2021, arata datele ACAROM. In acest ritm, totalul de la final de an se poate apropia de 500.000 de mașini. In octombrie 2022, au fost produse…

- Black Friday 2022. Doi romani si-au comandat de pe eMAG masina Volvo XC 40 si casa cu 4 camere langa Bucuresti. Black Friday 2022 a inceput, vineri, la ora 07:20, iar in primele 10 minute de la start, clienții au comandat 184.000 de produse, intr-un ritm de 306 produse pe secunda, anunța cel mai mare…

- Sute de imobile și autoturisme, peste 70.000.000 de lei, 2.000.000 de euro, 140.000 de dolari si 5 kilograme de aur au fost puse sub sechestru, in acest an, in urma actiunilor desfasurate pentru destructurarea gruparilor infractionale. ”In primele 9 luni ale anului 2022, la nivelul structurilor de…

- Cele mai recente date furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), arata ca producția din țara noastra a crescut cu 21.2% in primele 9 luni ale anului curent, fața de aceeași perioada din 2021. Pana acum, au fost produse 381.971 de mașini. Dintre acestea, Dacia a produs…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a declarat marti, in emisiunea Talk News de la postul Profit news TV, despre bilantul sezonului turistic, ca strict pentru litoral, in acest an, in primele 7 luni avem o crestere de doar 1%. Ministrul a mai spus ca in privinta activitatii turistice din Romania,…

- In primele opt luni din acest an, la uzinele Ford si Dacia au fost produse 330.000 de mașini, cu peste 40.000 mai multe decat intre ianuarie și august 2021. Pentru lunile iulie și august producția a crescut cu 24%, arata datele ACAROM. In lunile iulie și august 2022 au fost produse in Romania un numar…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a anunțat luni ca, in primele șapte luni ale anului, au fost inregistrați in Romania peste 5,9 milioane de turiști, in creștere cu 25,5% fața de perioada similara din 2021.

- Primele vagoane cu cereale ucrainene vor ajunge, joi dimineața, in portul Galați. Transportul va ajunge in Romania pe calea ferata, recent reabilitata dintre orașul Galați și punctul de trecere a frontierei.