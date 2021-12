Producția auto din România, în scădere cu peste 6% anul acesta Productia nationala de autoturisme a ajuns, in primele 11 luni ale anului, la 379.952 de unitati, in scadere cu 6,12% fata de aceeasi perioada din 2020, cand numarul unitatilor produse a fost de 404.699, arata datele publicate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). La nivelul lunii noiembrie a acestui au fost produse, in Romania, 46.773 de autoturisme, cu aproape 3% mai putine decat in intervalul similar din anul anterior (48.208 unitati). Din totalul inregistrat in noiembrie, 25.880 de unitati au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni, iar 20.893 de unitati la uzina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autovehicule au scazut in Romania, cu 10,8%, in luna noiembrie a acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, marja in care autoturismele electrice au consemnat o dublare a inregistrarilor, iar Dacia Spring, primul model „verde” al producatorului auto de la Mioveni, a devenit…

- Inmatricularile de autovehicule au scazut in Romania, cu 10,8%, in luna noiembrie a acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, marja in care autoturismele electrice au consemnat o dublare a inregistrarilor, iar Dacia Spring, primul model "verde" al producatorului auto de la Mioveni, a devenit…

- Site-ul britanic scrapcarcopmarison a facut un studiu pe 2000 de șoferi, pe care i-a supus unui test de psihopatie, ale carui rezultate le-a corelat cu marcile și tipul de auturisme pe care le conduc. Pentru a fi catalogați drept ”psihopați”, șoferii au adunat puncte la diverse capitole, precum ”farmecul…

- Modelul electric a fost vandut in 1.195 de exemplare, ceea ce reprezinta cu 110 unitați mai multe decat Dacia Logan. Mai mult, compania din Mioveni ocupa primele patru locuri din varful clasamentului, cu Duster pe locul al treilea și Sandero imediat dupa.Cu toate acestea, Dacia a inregistrat o scadere…

- Inmatricularile de autoturisme au inregistrat un salt de 0,7%, in primele zece luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, iar masinile electrificate au consemnat o crestere a vanzarilor de 94%, pe o cota de piata de 12,8%, arata datele centralizate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor…

- Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) a intocmit un raport cu numarul mașinilor inmatriculate in acest an, dar și cu marcile cele mai cautate de romani.Iata topul de marci al autoturismelor, din Romania, in funcție de inmatriculari, din primele zece luni ale anului. Dacia –…

- Un numar de 88.262 de autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania, in primele noua luni ale anului, in crestere cu 4,3% fata de acelasi interval din 2020, arata Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), care citeaza datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- In luna septembrie au fost inmatriculate in Romania 10.733 autovehicule noi, cu 13,5% mai puține decat in luna similara a lui 2020, se arata intr-o statistica APIA, facuta pe baza datelor Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, arata Mediafax. Dintre acestea, 8.942…