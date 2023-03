Producătorul suedez de baterii litiu-ion Northvolt discută atragerea unei finanţări de 5 miliarde de dolari Compania negociaza cu o serie de banci pentru a atrage aceasta suma si s-ar putea ajunge la un acord in acest an, a spus FT, citand persoane care au cunostinta de aceasta problema. Northvolt a strans pana acum miliarde de dolari prin emiterea de obligatiuni pentru a-si finanta investitiile in fabrica, inclusiv 1,1 miliarde de dolari in titluei convertibile, anul trecut, care au ajutat-o sa isi creasca productia la gigafabrica sa din Skelleftea, Suedia. Reuters a relatat luna trecuta ca Northvolt este aproape de a angaja banci pentru o oferta publica initiala (IPO) in Europa sau New York, care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- LDC, care este prezent si in Romania, ai carui rivali includ ADM, Bunge si Cargill, a raportat un profit net al grupului de putin peste 1 miliard de dolari, fata de 697 de milioane de dolari cu un an mai devreme. Vanzarile nete au crescut cu aproape 21%, la 59,9 miliarde de dolari, de la 49,6 miliarde…

- Compania de stat din Emiratele Arabe Unite, ADNOC, mare producator de petrol și gaze naturale, a declarat ca se așteapta sa obțina aproximativ 2 miliarde de dolari prin listarea afacerii sale cu gaze naturale.Evaluarea aproximativa a sumei obținute din oferta publica inițiala da afacerii ADNOC o…

- Producatorul de echipamente de telecomunicatii Ericsson intentioneaza sa desfiinteze 1.400 de locuri de munca in Suedia, in cadrul unui plan mai amplu de reducere a costurilor la nivel global, transmite Reuters. Compania anuntase anterior planuri de a reduce costurile cu 9 miliarde de coroane (880 de…

- Exxon Mobil a obtinand un profit net de 56 de miliarde de dolari pentru 2022, incasand aproximativ 6,3 milioane de dolari pe ora anul trecut si stabilind nu doar un record al companiei, ci si un record istoric pentru industria petroliera occidentala, transmite Reuters. Analistii se asteapta ca firmele…

- Analistii se asteapta ca firmele petroliere sa isi depaseasca propriile recorduri anuale, pe baza preturilor ridicate si cererii in crestere, impingand profitul cumulat la aproape 200 de miliarde de dolari. Amploarea castigurilor a reinnoit criticile la adresa industriei petroliere si a declansat solicitari…

- Compania lui Elon Musk, Tesla, a avut un profit record in 2022, mai mare decat a avut vreodata intr-un an fiscal, in pofida inflatiei ridicate, a temerilor privind economia si a perturbarilor din lanturile de aprovizionare. Producatorul de vehicule electrice condus de Elon Musk si-a majorat profitul…

- Reprezentantii lui Musk au discutat, in decembrie, despre vanzarea de noi actiuni Twitter de pana la 3 miliarde de dolari. Twitter nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii din partea Reuters. Raspunzand la o intrebare daca articolul WSJ a fost corect, Musk a spus ”nu” intr-un tweet. Seful…

- Excedentul de cont curent al Rusiei a atins o valoare record de peste 227 miliarde de dolari in 2022, a anuntat marti Banca Centrala a Rusiei, in conditiile in care scaderea importurilor si exporturile robuste de petrol si gaze au permis ca valuta sa continue sa intre in tara, in pofida eforturilor…