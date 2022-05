Stiri pe aceeasi tema

- ”DJI reevalueaza intern respectarea cerintelor in diferite jurisdictii. In asteptarea revizuirii actuale, DJI va suspenda temporar toate activitatile comerciale din Rusia si Ucraina”, se arata in comunicatul publicat de compania chineza. Miercuri, un purtator de cuvant al DJI a declarat pentru Reuters…

- “Acest lucru ar putea insemna o lista separata. Aceasta este o decizie conditionata, asta este exact ceea ce analizam”, a declarat De Meo intr-o conferinta de presa. Planul de separare a productiei de automobile cu motoare cu ardere interna ar putea interesa Nissan sau investitorii pe termen lung, a…

- Grupul Renault a anunțat ca iși suspenda activitatea in fabrica sa din Moscova și evalueaza opțiunile disponibile in ceea ce privește colaborarea cu producatorul rus de automobile Avtovaz. Decizia vine dupa ce compania auto a fost criticata pentru ca a reluat producția la uzina din Moscova, scrie digi24.ro.

- Principalul constructor de automobile din Rusia, Avtovaz, a anuntat luni ca in perioada 21-25 martie va opri, partial, productia la uzinele sale de la Togliatti si Izhevsk, din cauza lipsei de componente electronice, informeaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. Avtovaz, companie la care pachetul majoritar…

- Producatorul auto francez Renault a reluat productia la uzinele sale din Moscova, orientandu-se astfel impotriva tendintei multor companii globale care si-au redus legaturile cu Rusia in urma razboiului cu Ucraina, informeaza publicatia britanica The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi…

- Gigantul german Bosch a anunțat ca iși suspenda activitațile in Rusia, din cauza razboiului din Ucraina. In urma unei investigații interne, compania a descoperit ca mai multe componente produse de aceasta se regasesc la vehiculele militare ale armatei ruse. In urma cu o saptamana, Bosch a oprit livrarile…

- Grupul auto francez Renault SA si-a pastrat intacte legaturile cu Rusia, in pofida razboiului din Ucraina, deoarece exista ingrijorari cu privire la costurile ridicate ale unei retrageri din societatea mixta pe care o are impreuna cu un partener rus, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din…

- Uzina Mecanica si Sasiuri Dacia va fi oprita pentru mai multe zile, incepand de luni, 14 martie, ca urmare a scaderii de comenzi de cutii de viteze din partea uzinelor Renault din Rusia, potrivit anunturilor facute de companie catre angajati, potrivit Profit.ro. Angajatii care vor ramane acasa vor primi…