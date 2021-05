Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția naționala itineranta „Minerale și asociații minerale din Romania” este un eveniment cultural in premiera, ce cuprinde mineralele descrise pentru prima oara in Romania precum și cele mai rare și spectaculoase asociații minerale de pe teritoriul național. Parteneri și colaboratori ai Muzeului…

- Peste 2.300 de persoane din grupa de varsta 50-54 de ani s-au vaccinat in cele trei zile de maraton al vaccinarii de la București. Și tinerii au fost prezenți in numar ridicat la Sala Palatului și Biblioteca Naționala. Potrivit datelor Ministerului Sanatații, au fost 950 de adolescenți din grupa de…

- Retailul, industria alimentara și sectorul serviciilor de call-center domina anunțurile pentru joburi noi, iar ponderea muncii de acasa scade, arata datele eJobs, cel mai mare portal de recrutare de forța de munca din țara. Numarul locurilor de munca disponibile in primele patru luni din acest an a…

- Piata suplimentelor alimentare, estimata de specialisti la 350 milioane euro anual, prezinta o crestere constanta, parand a reprezenta un pariu caștigat al investitorilor. Accesul la informație și dorința oamenilor de a duce un trai sanatos, cu un nivel ridicat al calitații vieții, propulseaza suplimentele…

- In perioada 30 aprilie - 4 mai, cu prilejul minivacanței de Paște și a zilei de 1 Mai, CFR Calatori va asigura, in plus fata de trenurile existente in programele de circulatie, legaturi cu trenuri directe din Bucuresti Nord, Iasi / Suceava, Timisoara Nord, Arad, Craiova, Baia Mare, Cluj Napoca, Brașov…

- In 2020, romanii au accesat cu ajutorul brokerilor de credite peste 13.000 de imprumuturi in valoare de peste 400 milioane de euro, in crestere cu aproape 30% fata de anul 2019, potrivit datelor detinute de brokerul AVBS Credit, membru al Asociației Romane a Brokerilor de Credite. „Piata de brokeraj…

- Federatia Romana de Rugby anunta, pe site-ul sau oficial , ca a depus la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene documentele pentru obtinerea unor fonduri de 18 milioane de euro in vederea construirii de baze sportive in perioada 2021-2025. Bazele sportive propuse prin interventie vor a fi…

