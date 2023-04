Stiri pe aceeasi tema

- ”Ieri, 19 aprilie, la Luxemburg, reprezentanti la nivel inalt ai Bancii Europene de Investitii si ai companiei Antibiotice SA au semnat un acord de servicii de consultanta prin care expertii BEI, impreuna cu consultanti externi vor colabora cu expertii Antibiotice SA pentru a identifica optiuni de crestere…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) si producatorul de medicamente de stat Antibiotice Iasi au semnat un acord de consultanta privind dezvoltarea strategica a platformei industriale a companiei. Antibiotice isi propune, pana in 2030, consolidarea unui portofoliu de produse echilibrat si sustenabil…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca anul acesta au fost semnate contracte pentru achizitia a zeci de garnituri feroviare noi. ”Atat timp cat in 30 de ani nu s-a investit nimic sau aproape nimic in acest domeniu al cailor ferate, asta duce la o degradare a acestui sistem feroviar,…

- Producatorul german de armament Rheinmetall (RHMG.DE) construieste un centru militar de intretinere si logistica la Satu Mare, in Romania, care ar trebui sa inceapa sa functioneze in aceasta luna pentru a asigura mentenanta armelor folosite pentru razboiul din Ucraina, a anuntat duminica compania, transmite…

- Furt cu repetitie, la Craiova. Un manipulant la o firma de distributie a fost surprins pe camerele de supraveghere in timp ce sustrage produse din coletele care ar fi trebuit livrate. Barbatul in varsta de 28 de ani a fost prins cand fura din coletele firmei de curierat din Craiova la care lucra chiar…

- Ministerul de Externe va trimite, joi, Comisiei Europene poziția Romaniei, care se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe Canalul Bastroe, anunța diplomația de la București intr-un comunicat. Ministerul precizeaza ca nu a primit nicio informare de la vreo autoritate romana ca in momentul…

- Pamantul continua sa se cutremure in Gorj. Potrivit Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), in cursul nopții și in aceasta dimineața s-au inregistrat 7 cutremure, cel mai mare avand o magnitudine de 4,2. Toate s-au produs la mica adancime. Primul cutremur din noaptea…