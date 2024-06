Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța zile foarte calduroase in Capitala, la inceputul acestei saptamani. Doar ca in multe blocuri va fi o problema cu apa calda. Mai exact, se vor face lucrari la reteaua de termoficare, despre care s-a anunțat oficial ca „impun sistarea furnizarii agentului termic pentru apa calda”. Așadar, locuitorii…

- Polițiștii din București fac, marți dimineața, cinci percheziții in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala. Practic, administratorul unei societați caree amenaja spații verzi nu a evidențiat in actele contabile veniturile, rezultand un prejudiciu adus statului de peste o jumatate de milion de lei

- Un accident in care au fost implicate un tramvai și o ambulanța a avut loc miercuri dimineața, in Capitala. Din primele informații, in mașina salvarii se afla un pacient. Incidentul din trafic s-a produs in sectorul 2, aproape de Piața Obor. Un tramvai și o ambulanța s-au ciocnit. Ca urmare a producerii…

- Jumatate din cladirea Bursei de Valori din capitala Danemarcei, Copenhaga, cu o vechime de 400 de ani, unde a izbucnit un incendiu devastator, a fost salvata, insa interiorul a fost grav afectat de apa. Purtator de cuvint al serviciilor de urgența din capitala, Frank Trier Mikkelsen, a declarat ca pompierii…

- Irina Loghin obișnuiasca sa mearga des in Piața Obor din București, piața pe care mulți bucureșteni o considera cea mai aprovizionata din Capitala. Și celebra cantareața de muzica populara face cumparaturile acolo, are și cateva standuri preferate. In varsta de 85 de ani, Irina Loghin are in continuare…

- Liniile de tramvai 5,16 și 36, din Capitala, sunt blocate. In urma cu puțin timp, un copac a fost doborat de vant pe rețeaua de contact. Calatorii nu au fost raniți, insa s-au speriat foarte tare. Bucureștiul se afla astazi sub avertizare Cod portocaliu de vant puternic. ”Liniile 5, 16 si 36 – blocate…

- Un incident urmat de momente de spaima s-a produs intr-un magazin din Capitala. Din primele informații, o bucata de tavan s-a desprins, cazand peste o persoana. La fața locului au intervenit cei de la ISU. Potrivit primelor date, incidentul s-a produs la un supermarket de pe strada Liviu Rebreanu. Așadar,…