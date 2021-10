“Biofarm (simbol bursier BIO), producator de medicamente din Romania, a inregistrat in perioada 2017 – 2020 o crestere agregata de 8% din punct de vedere al cifrei de afaceri si de 15% in termeni de profit, reusind astfel sa isi consolideze pozitia in topul celor mai importanti jucatori, in ciuda pandemiei de COVID 19 si a conditiilor pietei farmaceutice locale. Biofarm a inregistrat o crestere agregata a EBITDA de 15% in perioada 2017-2020, iar lichiditatile companiei au crescut gradual de la 37 milioane lei in 2017, la 121 milioane lei in primul semestru din 2021, in conditiile in care au fost…