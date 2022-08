Producătorul de medicamente Biofarm a raportat un profit net de 43,64 milioane de lei în primul semestru, în creştere cu 20% Biofarm este unul dintre primii zece mari producatori de medicamente si suplimente alimentare din Romania. In primul semestru al anului 2022 ponderea vanzarilor la export a reprezentat aproximativ 2% din vanzarile totale nete ale Biofarm. Produsele companiei au fost exportate in 3 tari: Republica Moldova, Azerbaijan si Kirghizstan. ”Veniturile nete din vanzari realizate in primul semestru al anului 2022 au fost de 138.565.427 lei, in crestere cu 17% fata de aceeasi perioada a anului 2021. Strategia companiei este de a continua cresterea sustinuta atat pe piata din Romania, cat si pe pietele externe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Ioan Turc a anunțat astazi ca bistrițenii nevoiași vor primi 20 de tichete sociale in valoare de cate 10 lei, cu ajutorul carora iși pot achiziționa medicamente și alimente. Aceste tichete inlocuiesc procedura vechii administrații prin care oamenii saraci primeau alimente pe care trebuiau sa…

- Agenția Europeana pentru Medicamente a inceput sa analizeze o versiune cu cantitate mai mica a vaccinului anti-COVID de la Pfizer pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 luni și 4 ani. Luna trecuta, Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA a autorizat utilizarea vaccinului la copiii din…

- Experții din cadrul Administrației SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) au votat miercuri in unanimitate in favoarea extinderii autorizațiilor de utilizare de urgența pentru vaccinurile anti-COVID Moderna și Pfizer/BioNTech și in cazul copiilor cu varste de peste șase luni, relateaza CNN și AFP,…

- Rusia a castigat aproape 100 de miliarde de dolari din exporturile de petrol si gaze in primele 100 de zile ale razboiului din Ucraina, potrivit unui raport, citat de BBC. Veniturile au scazut din martie, deoarece multe tari au evitat aprovizionarea Rusiei, dar raman ridicate, a constatat Centrul…

- Aproximativ 50 de reprezentanți ai principalelor companii mureșene care dezvolta proiecte imobiliare, ai unor instituții publice și profesioniști din domeniile conexe construcțiilor, imobiliarelor și arhitecturii au participat luni, 23 mai, la conferința "Mureșul Rezidențial 2022. Dezvoltarea durabila."…

- Pe zi ce trece, descoperim capcanele puse de fostul ministru USR Cristian Ghinea in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) de 29,2 miliarde de euro al Romaniei. Acordul surpriza pentru IMM-uri La sfarșitul lunii trecute, mai exact pe 24 mai 2022, Comisia Europeana a semnat cu Romania un acord…

- Firmele care doresc sa obțina fonduri nerambursabile, pot participa marți, 31 mai 2022, la seminarul gratuit „DIGITALIZARE cu finanțare nerambursabila”, organizat de One-IT și Goodwill Consulting, la Hotel Magus Baia Mare, incepand cu ora 14:00. La acest eveniment vor fi prezentate informații despre…

- FOTO VIDEO| Investiții la Abrud: A fost semnat contractul pentru centrul recreativ in cladirea fostei Biserici Unitariene și reabilitarea infrastructurii urbane FOTO VIDEO| Investiții la Abrud: A fost semnat contractul pentru centrul recreativ in cladirea fostei Biserici Unitariene și reabilitarea infrastructurii…