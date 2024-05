Moment important, vineri pentru producatorul de armament și muniție Carfil SA, subsidiara a companiei nationale Romarm SA. Astazi, va fi semnat un acord strategic de cooperare industriala cu producatorul american de drone militare si civile – Periscope Aviation, la Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024. Semnarea documentelor are loc in prezenta ministrului economiei, […] The post Producatorul de armament Carfil, tot mai aproape de producția de drone. Cooperare cu americanii de la Periscope appeared first on Puterea.ro .