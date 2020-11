”Diageo, producatorul brandurilor Johnnie Walker, Smirnoff si Guinness, a anuntat o serie de 25 de obiective indraznete in planul sau ‘Society 2030: Spirit of Progress’, menit sa genereze un impact pozitiv asupra lumii pana in 2030, in ’deceniul de actiune’ pentru atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabila ale ONU”, a anuntat compania. Pornind de la o lista lunga de progrese inregistrate in implementarea standardelor de sustenabilitate ESG la nivel global, in urmatorii zece ani Diageo isi va indrepta atentia spre trei domenii esentiale, atent selectionate pentru a fi in concordanta cu Obiectivele…