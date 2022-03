Avtovaz, companie controlata de producatorul francez Renault, si-a oprit periodic productia luna aceasta din cauza acestor deficite. Renault produce la fabrica din Izhevsk doua modele – Logan si Sandero – pentru piata rusa, alaturi de modele LADA. Avovaz a declarat ca uzina LADA Izhevsk va continua sa produca modelul Vesta si vehicule de pe platforma B0 a Renault in perioada 21-22 martie. Compania a adaugat ca productia va fi oprita in perioada 23-25 martie pe toate liniile de asamblare, dar ca unele functii de productie vor continua operatiunile in aceasta perioada. Producatorul francez de automobile…