Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea autoritatilor de a creste acciza la tigarete va duce la cresterea traficului ilicit, in conditiile in care raportat la puterea de cumparare, un pachet de tigarete costa in Romania de patru ori mai mult decat in Luxemburg, spun producatorii de t

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat vineri, la inaugurarea pasajului din zona Autostrazii Soarelui, ca producatorii romani nu vor fi afectati de scaderea pretului la produsele alimentare de baza si a mentionat ca nu isi doreste implementarea unui act normativ, dar ca acesta va

- Dupa o „ședința tehnica”, avuta joi dimineața, cu miniștrii și secretarii de stat ai PNL din Guvernul Ciolacu, liderul formațiunii liberale, Nicolae Ciuca, a anunțat ce s-a discutat in cadrul intrevederii. Și anume s-a avut in vedere posibilitatea ca la nivelul Ministerului Finanțelor sa fie activate…

- Nicolae Ciuca a facut primele declarații dupa ședința liberalilor. Presedintele PNL a transmis ca unul dintre subiectele discutate a vizat activarea schemelor de ajutor de stat pentru producatorii romani.

- Vin vești bune de la noul Guvern format! Executivul are in plan oferirea de noi ajutoare pentru anumite categorii de romani, intr-o perioada in care totul se scumpește intr-un mod alarmant. Iata ce condiții trebuie indeplinite. Vouchere noi pentru romani? Vremurile sunt parca din ce in ce mai grele,…

- Mezelurile, care sunt unele dintre cele mai cumparate produse de catre romani, le gasim la rafturi cu prețuri incepand de la 35 de lei/kilogram.In ceea ce privește parizerul, care este o alta categorie de mezeluri foarte cumparata de romani, acesta ajunge la șapte lei per suta de grame.Producatorii…

- Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, a facut un anunț important pentru pensionarii romani. Guvernul lucreaza la un nou proiect, prin care sa ofere un alt pachet social. De data aceasta, in discuție sunt mai multe lucruri, printre care un medic trimis la domiciliu sau mancare direct acasa. Cine…

- De ce nu vand producatorii romani in supermarketuri? Nu țaranii sunt vinovați! Ci primarii, șefii de consilii județene, miniștrii agriculturii, secretarii de stat, membrii Guvernului, primul ministru și parlamentarii, pentru ca nu fac nimic in sensul sprijinirii ...