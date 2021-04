Stiri pe aceeasi tema

- Piata lactatelor a ajuns la aproape 1,5 miliarde euro in valoare, in 2020, cu un avans de 15% fata de anul 2019, si aproximativ 631.000 de tone in volum, in crestere cu 11% fata de anul 2019, au declarat pentru News.ro, reprezentantii Lactalis Romania si Artesana, care au mai spus ca, in 2020, consumul…

- ”In 2020, vanzarile grupului au crescut cu 2% in comparatie cu anul precedent, la 203,7 milioane lei. Piata romaneasca a ramas cel mai important motor de crestere de+24% de la an la an si reprezentand 51% din vanzarile grupului. Vanzarile in Moldova au scazut cu -38% fata de anul precedent, fiind piata…

- CATTED Business Park Chitila, primul parc industrial dezvoltat de Catted Group, exclusiv pentru IMM-uri, cu suprafețe inchiriabile pornind de la 200 mp, a finalizat inchirierea tuturor celor 13 cladiri din proiect intr-un interval de doar 6 luni de la demararea procesului de semnare contracte. Piața…

- Producatorii de paine din Romania se pregatesc de scumpiri. Cresterea pretului vine dupa scumpirea fainei, a uleiului, a curentului si a carburantilor. Patronii din panificatie anunta ca franzela de 300 de grame va costa 1,5 lei bucata. Aceștia spun ca franzela de 300 de grame se va scumpi si va ajunge…

- HS Timber Group iși menține poziția de lider de piața in Romania Cererea/consumul de peleți in Romania crește semnificativ Peleții HS Timber Group sunt o sursa de energie prietenoasa cu mediul și o alternativa la combustibilii fosili Peleții constituie un biocombustibil sustenabil care caștiga cota…

- Directorul general al Tesla, ale carui tweeturi recente au alimentat cresterea bitcoin, a facut remarca pe Twitter, raspunzand unui utilizator care a afirmat ca aurul este mai bun dect bitcoin si banii conventionali. Musk, care a remarcat in aceasta saptamana ca a considerat ca perspectiva de a detine…