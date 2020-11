Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 55 de ani amenința ca va exploda un bloc de locuit de pe strada Independeței, daca nu este lasat sa se sinucida.Potrivit ofițerului de presa al Poliției Capitalei, Natalia Stati, barbatul are deja o plaga in jurul gatului.

- Incendiu in Constanta pe strada Bogdan Petriceicu Hasdeu Un puternic incendiu a izbucnit putin inainte de miezul noptii in Constanta, pe strada Bogdan Petriceicu Hasdeu.Anca Chirita, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea Constanta, spune la incendiu intervin patru autospeciale de stingere din cadrul…

- Un satmarean a fost lovit de o mașina azi (30 septembrie) dupa-amiaza, pe strada Liviu Rebreanu, din Cluj-Napoca. Un sofer de 27 de ani, din Maramureș, in timp ce se deplasa pe strada Liviu Rebreanu din Cluj-Napoca, a surprins si accidentat un barbat de 20 de ani, din Satu Mare, care, in calitate de…

- Ieri, 28 septembrie 2020, in jurul orei 15.30, polițiștii din Ocna Mureș l-au depistat pe un barbat de 41 de ani, din comuna Noșlac, in timp ce conducea un autoturism pe strada Mihai Eminescu din Ocna Mureș, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul…

- Lumina caștiga putere peste blocurile care dorm. De la inalțimea ferestrei, privesc uluit cum crește puterea, secunda dupa secunda, de parca abia acum am venit pe pamant. Ma gandesc ca lumina asta a caștigat putere și in diminețile din urma, și va caștiga și in diminețile ce vor urma, dar acum am ragazul…

- Astazi a avut loc un accident pe strada Doctor Ioan Rațiu din Turda. O femeie de 33 de ani a provocat un accident pentru ca nu a pastrat distanța necesara fața de autoturismul aflat în fața ei. În urma evenimentului o persoana…

- Adrian Mutu va debuta pe banca nationalei de tineret a Romaniei, vineri, in meciul cu Finlanda. Mutu a fost numit antrenorul Romaniei U21 inca de la inceputul anului, dar nu a apucat sa stea pe banca la un meci oficial sau amical. Partidele au fost amanate din cauza epidemiei, potrivit Mediafax.Fostul…

- Premierul Ludovic Orban anunța ca va negocia cu toate partidele pentru a ramane la putere. Orban spune ca nu se poate depunde o moțiune de cenzura in vacanța parlamentara. "E o chestiune de gaga. Probabil au vrut sa depuna inainte de Congres", acuza premierul care spune ca ia in calcul sa sesizeze…