- Procurorul general Gabriela Scutea a declarat joi ca DNA a continuat anul trecut sa obtina rezultate bune in investigarea cauzelor de mare coruptie, desi modificarile aduse legilor justitiei in perioada 2017 - 2019 reprezinta un obstacol major in calea bunei functionari a acestei structuri de parchet.…

- Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a prezentat, joi, bilanțul Ministerului Public pentru anii 2019 - 2021, in prezența mai multor oficiali din Justiției, precum ministrul Catalin Predoiu, șefa ICCJ, Corina Corbu și a procurorilor din Adunarea Generala a procurorilor PICCJ. Fii…

- Procurorul general Gabriela Scutea a afirmat, miercuri, ca in proiectele legilor justitiei transmise la Parlament se regasesc numeroase propuneri preluate de la institutia pe care o conduce, insa sunt unele aspecte care trebuie imbunatatite, mentionand intre acestea reducerea vechimii pentru promovarea…

- Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat, joi, la o zi dupa adoptarea proiectelor legilor Justiției in Guvern, ca atat CSM, in larga majoritate, cat si cele mai multe instante si parchete sustin caracterul preponderent pozitiv al celor trei proiecte de modificare a legilor Justitiei. Potrivit CSM,…

- Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a afirmat, miercuri seara, ca nu este exclusa audierea fostului premier Viorica Dancila si a fostului ministru de Interne Carmen Dan in Dosarul ”10 august”, cele doua fiind printre persoanele vizate de plangerile formulate de mai multe ONG-uri. Mai mult,…

- Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a declarat la Euronews Romania ca, in urma unor plangeri formulate de anumite ONG-uri care au susținut protestul din 10 august 2018, impotriva fostului ministru de Interne, Carmen Dan, impotriva fostului prim-ministru al Romaniei, Viorica Dancila,…