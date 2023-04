Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura federala elvețiana a deschis o investigație privind preluarea bancii Credit Suisse de catre UBS Group cu sprijinul statului, a anunțat duminica, 2 aprilie, biroul procurorului general al Elveției, potrivit Reuters . Procurorul general, care-și are sediul in capitala elvețiana Berna, analizeaza…

- Autoritatile de reglementare europene s-au distantat de decizia elvetiana de a sterge obligatiuni de 17 miliarde de dolari ale Credit Suisse, ca urmare a salvarii bancii, spunand ca mai intai vor revizui in scadere investitiile actionarilor, transmite CNBC.

- Autoritatile elvetiene au anuntat duminica ca UBS a fost de acord sa cumpere banca rivala elvetiana Credit Suisse intr-o fuziune de urgenta, menita sa evite mai multe turbulente care zguduie sectorul bancar global. UBS a declarat ca va plati 3,2 miliarde de dolari pentru Credit Suisee, care are o istorie…

- Credit Suisse și UBS ar putea beneficia de un ajutor de peste 260 miliarde de franci elvețieni (circa 280 de miliarde de dolare) din partea statului și bancii centrale a Elveției. Valoarea ajutorului reprezinta o treime din produsul intern brut (PIB) al Elveției, informeaza Reuters.

- Credit Suisse a anunțat joi ca va imprumuta pana la 54 de miliarde de dolari de la banca centrala elvețiana pentru a consolida lichiditatea și increderea investitorilor, dupa ce prabușirea acțiunilor a intensificat temerile privind o criza bancara globala

- Autoritatea pentru Concurenta si Piete a declarat in noiembrie ca investigheaza daca acordul dintre cele doua companii cotate la bursa ar putea afecta substantial concurenta in Marea Britanie, adaugand ca are timp pana pe 22 martie pentru a decide. Acordul Broadcom-VMware a fost unul dintre cele mai…

- Reprezentantii lui Musk au discutat, in decembrie, despre vanzarea de noi actiuni Twitter de pana la 3 miliarde de dolari. Twitter nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii din partea Reuters. Raspunzand la o intrebare daca articolul WSJ a fost corect, Musk a spus ”nu” intr-un tweet. Seful…