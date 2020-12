Procurorul Curtii Penale Internationale (CPI) a declarat vineri ca va cere permisiunea de a deschide o ancheta formala pentru a se afla daca au fost comise crime de razboi si crime impotriva umanitatii in Ucraina, relateaza Reuters.



Fatou Bensouda, al carei birou conduce o ancheta privind posibile atrocitati in conflictul din estul Ucrainei, a declarat ca are ''o baza rezonabila pentru a crede ca o gama larga de fapte care constituie crime de razboi si crime impotriva umanitatii au fost comise" in timpul conflictului care a inceput in 2014. Judecatorii urmeaza sa aprobe cererea.…