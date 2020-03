Stiri pe aceeasi tema

- Compartimentul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice, urmatoarele: ​Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi, la data de 20.03.2020, a fost inregistrat dosarul cu numarul 566/P/2020, avand…

- O persoana venita recent din Italia si care nu a respectat masura izolarii la domiciliu pentru a preveni raspandirea COVID-19 are dosar penal pentru infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, informeaza, miercuri, Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti, potrivit Agerpres. "Va facem cunoscut…

- Doi barbati sunt cercetati de procurorii valceni pentru zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce unul dintre ei nu a respectat masurile de izolare la domiciliu si a mers la cumparaturi. Al doilea se afla in carantina in spital si a parasit salonul pentru 15 minute.Potrivit unui comunicat al…

- Procurorii de la mai multe parchete din tara anunta ca au deschis in ultimele zile zeci de dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Grupul de Comunicare Strategica anunta anterior ca, pana in prezent, prin structurile abilitate ale MAI au fost intocmite 41 de dosare penale, sub aspectul…

- Procurorii bucuresteni au deschis un dosar penal in care sunt vizate 12 persoane care au incalcat regimul izolarii la domiciliu., anunța g4media.roProcurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 au anunțat ca au deschis un dosar penal in rem, adica deocamdata doar pentru fapta de zadarnicirea…

- Procurorii bucuresteni au deschis un dosar penal in care sunt vizate 12 persoane care au incalcat regimul izolarii la domiciliu. Cele 12 persoane cu domiciliul in Sectorul 4 sunt acuzate de zadarnicirea combaterii bolilor."Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti…

- Parchetul General a anunțat, luni, ca a deschis dosar penal in speța care il privește pe senatorul Vergil Chițac. Procurorii anunța ca urmarirea se desfașoara in rem, adica sunt cercetate eventuale fapte penale și nu persoana senatorului Chițac. Presupusa fapta care este cercetata este „savarșirea infracțiunii…

- Cele 10 persoane purtatoare ale virusului COVID-19 (coronavirus) și internate in spitale de boli infecțioase din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța și Craiova au o starea generala de sanatate buna, iar pacienții in varsta și care au boli cronice sunt monitorizați cu atenție. Pana astazi, 9…