- Dosar penal in cazul malului de pamant surpat peste muncitori in Sectorul 3 Operațiune de salvare pe un șantier din zona Bibliotecii Nationale din București. Politia Capitalei a deschis un dosar penal in rem, în urma surparii unui mal de pamânt, ieri, în capitala, incident…

- Poliția Capitalei a anunțat, marți, printr-un comunicat, ca se continua cercetarile in cazul celor doi muncitori care au decedat dupa ce un mal de pamant s-a surpat in zona Bibliotecii Naționale din București. Alți patru muncitori au fost raniți in acest accident. „Cercetarile sunt continuate de Parchetul…

- Luni, in jurul orei 16:55, Secția 11 Poliție a fost sesizata ca pe o strada din Sectorul 3, mai mulți muncitori care sapau un sanț au fost surprinși de malul de pamant care s-a surpat peste ei. Potrivit Poliției Capitalei, la fața locului au sosit polițiști ai Secției 11 Poliție care au intreprins…

- Pe 29 iunie, Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova a inchis cazul a 5 decese suspecte dupa o transfuzie sangvina din 2017 la Spitalul Municipal Filantropia. Procurorii au punctat ca „fapta nu exista”. IML a aratat ca „putea exista o legatura de cauzalitate” intre transfuzie și decese in doua cazuri,…

- Un bebeluș a fost gasit decedat in baia unei benzinarii din bucureștean Teiul Doamnei. La data de 02 iulie a.c., in jurul orei 14:00, Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 7 Poliție a fost sesizata, prin apel 112, de catre o persoana, angajata la o benzinarie, cu privire la…

- Politia Capitalei anunta ca in aceasta seara a fost audiata și partenera barbatului care zilele trecute a atacat un alt sofer din Bucuresti cu o crosa de golf. Persoana care apare in imagini lovind autoturismul cu piciorul, o femeie de 22 de ani, a fost retinuta. Cercetarile sunt continuate…