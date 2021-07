Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii de combatere a criminalitatii organizate au efectuat, marti, 11 perchezitii domiciliare, in Prahova si Brasov, la persoane banuite ca au vandut droguri de risc si mare risc in statiunile de pe Valea Prahovei. Potrivit unor comunicate emise de Inspectoratul Judetean de Politie…

- Polițiștii au descins la 27 de domicilii intr-un dosar de trafic de droguri. 18 persoane au fost duse la audieri. Cinci au ajuns in arest preventiv. CE au decis judecatorii in legatura cu ceilalți: In 2 iulie, polițiștii au descins la 27 de domicilii din județul nostru și din Cluj. In dosarul ce privea…

- Procurorii DIICOT și cei de la Combaterea Crimei Organizate efectueaza 44 de percheziții domiciliare la membrii clanului Raim, din Mangalia. Aceștia sunt acuzați de proxenetism, spalare de bani și camatarie. ”In aceasta dimineața, polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Bistrita impreuna cu SCCO Bistrita au efectuat, marti dimineata, 40 de perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane si sedii de firme intr-un caz de contrabanda cu tigari, in ancheta fiind vizat si un politist. Persoanele si firmele perchezitionate de DIICOT…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Alba impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul BCCO Alba Iulia au efectuat ieri un numar de 34 de percheziții domiciliare pe raza județelor Alba, Cluj și Brașov, la locuințele…

- Procurorii DIICOT au facut 34 de percheziții in Cluj, Alba și Brașov, la mai mulți traficanți de droguri.La data de 25.05.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Alba impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul…

- Polițiștii de la Crima Organizata din buzau și procurorii DIICOT au descins peste o grupare de traficanți de droguri, din care faceau parte inclusiv puști de 14 ani. "In aceasta dimineața, polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. -…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat 26 de percheziții domiciliare, in municipiul Cluj-Napoca si in comunele Floresti si Baciu, județul Cluj, la locuințele a 12 persoane banuite de trafic…