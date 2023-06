Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si fostul procuror Mircea Negulescu au fost achitați de Inalta Curte de Casație și Justiție in de represiune nedreapta si cercetare abuziva. Soluția pe scurt: achita inculpatul Onea Lucian Gabriel (….) pentru participatie improprie la infractiunea de inducerea…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au dispus, miercuri, achitarea fostului procuror sef al Serviciului Teritorial Ploiesti din cadrul DNA, Lucian Onea, si a fostului procuror DNA Mircea Negulescu, cunoscut ca si procurorul portocala, in dosarul in care cei doi au fost trimisi in…

- Lucian Onea, fost șef al DNA Ploiești, și Mircea Negulescu, fost procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti si ulterior la DNA - Serviciul Teritorial Ploiesti, au fost achitati, miercuri, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un dosar in care sunt judecati pentru savarsirea…

- Fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si fostul procuror Mircea Negulescu au fost achitati, miercuri, de Inalta Curte de Casatie si Justitie intr-un dosar in care sunt judecati de savarsirea mai multor infractiuni, printre care represiune nedreapta si cercetare abuziva. Decizia nu este definitiva.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a menținut decizia de clasare a dosarului in care șeful DNA Constanța, Andrei Bodean, era acuzat de cercetare abuziva și represiune nedreapta, conform site-ului instanței. Decizia data de judecatorii Curții Supreme la inceputul lunii aprilie este definitiva. Andrei…

- Inalta Curte a mentinut decizia de clasare data fata de procurorul constantean. Hotararea a fost luata de C15 CP al Sectiei Penale, prezidat, potrivit informatiilor noastre, de magistratul Lavinia Valeria Lefterache.Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, Curtea Suprema din tara, a pus punct…

- Prescripția CCR mai salveaza un politician. Elena Udrea a scapat de dosarul Hidroelectrica, unde era acuzata ca a primit o geanta cu 900.000 de euro. Elena Udrea scapa de dosarul Hidroelectrica, dupa ce speța a fost inchisa din cauza prescripției, in urma deciziei CCR. Fostul ministru se afla in pușcarie…

- In dosarul Hidroelectrica, Elena Udrea era acuzata de procurorii DNA ca ar fi primit de la magnatul Energiei, Bogdan Buzaianu, o geanta cu 3,8 milioane de euro cash și acțiuni in valoare de 900.000 de euro la EVZ.Fostul ministru se afla in pușcarie fiind condamnat definitiv in dosarul Gala Bute la 6…