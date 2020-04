Stiri pe aceeasi tema

- In plina criza generata de noul coronavirus, spitalul din Slatina cere tuturor angajatilor sa sesizeze conducerea cu privire la orice scurgere de informatii. Documentul semnat de managerul spitalului judetean Slatina, Catalin Stefan Rotea, a fost trimis inainte cu cateva zile de confirmarea primului…

- Ziarul Unirea Trei persoane din Alba Iulia, cercetate PENAL pentru comunicarea de informații false și instigare publica pe facebook Trei persoane din Alba Iulia sunt cercetate penal dupa ce au publicat pe o rețea de socializare informații false și ar fi instigat la ... Trei persoane din Alba Iulia,…

- Dosarul penal deschis de procurorii din Filiasi in cazul de la spitalul din localitate dupa ce un pacient a raspandit infectia cu coronavirus, a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova.

- Prefecturile din toata tara au primit o nota prin care li se interzice sa comunice public orice fel de informatii referitoare numarul de teste COVID – 19 efectuate, numarul de persoane depistate pozitiv in urma efectuarii acestor teste, dar si date despre starea de sanatate a pacientilor depistati pozitiv…

- Documentul a fost preluat in mediul online și distribuit la scara larga ca fiind o informație deja aprobata. O astfel de infromație poate produce mișcari majore in randul populației, astfel gravitatea actului de divulgare a unor informații private nedestinate publicului și in stare de prelucrare este…

- Politistii din Salaj au deschis un dosar penal, duminica, pentru comunicare de informatii false, dupa ce pe un cont de pe o retea de socializare a aparut informatia falsa ca in judet a fost depistat primul caz de coronavirus. "Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale s-au sesizat…

- Bogdan Despescu, secretar de stat in MAI, a declarat ca in spatiul public au aparut informatii potrivit carora se stia din 7 martie despre faptul ca pacientul de la spitalul „Gerota”, ofiter in rezerva al MAI, are coronavirus. Barbatul a fost in Israel și s-a intors in țara in 26 februarie.Bogdan…

- Sorina Pintea, arestata preventiv in dosarul in care este acuzata de luare de mita, va fi inlocuita din functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare. Totodata, Sorina Pintea va fi suspendata din PSD, a anunțat presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea."Voi propune,…