Procurorii federali au confiscat active de aproape 700 de milioane de dolari de la fondatorul FTX Procurorii federali americani au confiscat in aceasta luna active de aproape 700 de milioane de dolari de la fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, in mare parte sub forma de actiuni Robinhood. Fondatorul este acuzat ca a furat miliarde de dolari de la clientii FTX . FTX este o companie in faliment care a operat anterior un schimb de criptomonede și un fond de acoperire criptografic. Fondatorul Bankman-Fried a fost acuzat ca a furat miliarde de dolari de la clientii sai pentru a plati datorii contractate de fondul sau speculativ concentrat pe cripto, a pledat nevinovat pentru acuzatiile de frauda,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

