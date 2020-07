Stiri pe aceeasi tema

- Interventia in forta executata in vederea restabilirii ordinii la o adunare care si-a pierdut caracterul pasnic nu poate avea semnificatia unei activitati de plivit buruieni intr-un rasad de panselute ci mai degraba pe aceea de intoarcere a unei culturi iremediabil compromise la stadiul de brazda, afirma…

- DIICOT invoca, in ordonanta de clasare a dosarului ''10 august'', prevederi CEDO pentru a justifica interventia in forta a jandarmilor impotriva manifestantilor din Piata Victoriei, precum si "credinta sincera" a autoritatilor in aplicarea legii. Ordonanta de clasare intocmita…

- „Asa cum am vazut, in fundamentarea constructiei juridice ce a stat la baza invinuirilor formulate in cauza de catre Sectia Parchetelor Militare (SPM) s-au invocat fie stari de fapt necorespunzatoare adevarului materializat probator, fie stari de fapt carora li s-au conferit interpretari cu incarcatura…

- Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a declarat, astazi, ca decizia DIICOT in “Dosarul 10 august” va fi analizata. Ea a precizat ca aruncand o privire sumara asupra celor 235 de pagini, cate are ordonanta DIICOT, a constatat ca analiza faptelor din ordonanta "are deschisa procedura contestarii…

- Dupa ce procurorii DIICOT au clasat parțial dosarul protestelor diasporei din 10 august 2018, din Piața Victoriei, fiind cercetate doar cateva abuzuri punctuale ale jandarmilor, procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a reacționat.Principalele declarații facute de procurorul general Gabriela…

- Procurorii DIICOT pregatesc o bomba care va arunca in aer scena politica. Conform surselor citate de Libertatea, procurorii au decis clasarea Dosarului ”10 August”, iar din acesta va fi disjuns o speța care privește doar violențele jandarmilor in Piața Victoriei.Citește și: Raluca Turcan scapa…

- Doi traficanti de droguri au fost retinuti de procurorii DIICOT sub acuzatia ca au infiintat culturi succesive de canabis pe un teren agricol din comuna Ganeasa, judetul Ilfov. Potrivit unui comunicat al DIICOT, inculpatii V.M. si V.C.A. au fost retinuti pentru 24 de ore, pentru savarsirea infractiunii…