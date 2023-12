Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții de amploare ale polițiștilor și DIICOT - Tinere seduse și forțate sa se prostitueze, in strainatate. Clienții, din cluburi exclusivisteZece tinere vulnerabile au fost seduse, cu promisiunea unor casatorii, și forțate sa se prostitueze, in Romania și in strainatate, de catre o grupare.…

- Episodul fugii lui Catalin Cherecheș din Romania și pana la prinderea sa in Germania, este unul demn de filmele polițiste. Conform informațiilor, in ultimele 24 de ore s-au facut perchezitii la apropiatii fostului primar din Baia Mare, astfel anchetatorii au putut sa afle cum a reușit Cherecheș sa fuga…

- Caz controversat in Romania! Oamenii legii au facut percheziții de amploare la o parohie din Romania. Primarul și preotul sunt acuzați ca s-au implicat in afaceri ilegale, iar incasarile sunt uriașe! Iata despre ce construcții este vorba și la ce valoare se ridica sumele!

- „Mascatii” de la DIICOT participa, duminica, la 17 perchezitii efectuate in Bucuresti, Ilfov si Constanta, respectiv intr-un dosar de proxenetism. Oamenii legii au luat cu asalt mai multe locatii din judetele amintite. Sunt vizate inclusiv sediul si punctele de lucru ale unor persoane juridice. Stripteuzele…

- Politistii Directiei de Investigatii Criminale din Politia Romana, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. Structura Centrala, au pus in aplicare 17 mandate de perchezitie domiciliara in municipiile Bucuresti si Constanta, precum si in judetul Ilfov.Scopul acestei operatiuni a fost combaterea unui grup…