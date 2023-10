Procurorii DIICOT au descins în cluburile de noapte. Reţea de prostituţie, destructurată! „Mascatii” de la DIICOT participa, duminica, la 17 perchezitii efectuate in Bucuresti, Ilfov si Constanta, respectiv intr-un dosar de proxenetism. Oamenii legii au luat cu asalt mai multe locatii din judetele amintite. Sunt vizate inclusiv sediul si punctele de lucru ale unor persoane juridice. Stripteuzele prestau si ca dame de companie Anchetatorii sustin ca, inca […] The post Procurorii DIICOT au descins in cluburile de noapte. Retea de prostitutie, destructurata! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

