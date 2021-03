Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au contestat decizia Judecatoriei Sectorului 2 prin care femeia care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala a fost lasata in libertate. Anchetatorii susțin ca șoferița avea o alcoolemie de peste 0,80 g/l in sange in momentul producerii accidentului.

- Femeia care a produs, sambata, in zona Andronache din Capitala, un accident rutier soldat cu decesul a doua fete consumase bauturi alcoolice inainte de a se urca la volan, au declarat surse judiciare. Sursele au declarat ca, potrivit rezultatelor de la INML, femeia avea o alcoolemie de 0,60 g/l in sange.…

- Audierile in dosarul de ucidere din culpa deschis dupa accidentul din București soldat cu moartea a doua fete se reiau luni. Cele doua se jucau pe trotuar in cartierul Andronache din Capitala cand au fost lovite in plin de un bolid scapat de sub control de șoferița.