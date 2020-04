Stiri pe aceeasi tema

- America Latina e a doua regiune, dupa Africa, unde s-au inregistrat cele mai puține cazuri de coronavirus. Care sunt țarile in care a ajuns virusul care a declanșat o pandemie și ce masuri au fost luate?Prezența coronavirusului a fost deja confirmata in 17 țari din America Latina: Argentina, Bolivia,…

- Confederatia sud-americana de fotbal (CONMEBOL) a anuntat joi suspendarea meciurilor programate intre 15 si 21 martie in Copa Libertadores, din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP. Copa Libertadores, cea mai importanta competitie intercluburi sud-americana, se afla in faza grupelor (3 martie…

- Marele Premiu al Americilor, programat la Austin, între 3 si 5 aprilie, a fost amânat pentru 13-15 noiembrie, din cauza coronavirusului, au anuntat organizatorii.Asta înseamna ca primele trei etape ale Campionatului Mondial de MotoGP nu se disputa la datele stabilite.Marele…

- Comitetul Executiv al UEFA s-a reunit la Amsterdam pentru tragerea Ligii Națiunilor, dar și pentru a discuta despre alarma coronavirusului . Aproape ca nu mai trece o zi fara sa se vorbeasca despre pericolul coronavirus. Comitetul Executiv al UEFA s-a reunit la Amsterdam pentru tragerea la sorți a Ligii…

- Profesorul Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie și membru ales in Comitetul Executiv al OMS, a explicat, joi, la Antena 3, care e cel mai mare pericol in cazul coronavirusului.

- Viitorul Pandurii Targu Jiu se va reuni luni, 13 ianuarie, la Sanmartin, iar, dupa doua saptamani de pregatire in judetul Bihor, echipa antrenata de Cristian Luput va pleca in cantonament, in Turcia. Pana atunci, “oltenii” vor disputa si un meci amical, pe 23 ianuarie, posibil cu Ripensia…

- Agentia Mondiala Antidoping (WADA) a inaintat oficial la TAS cazul Rusiei, acuzata ca a falsificat datele controalelor antidoping furnizate WADA, informeaza lequipe.fr potrivit news.ro"Disputa rezulta din descoperirea de catre WADA a manipularii datelor laboratorului de la Moscova, pe care…

- Mircea Rednic a semnat astazi un contract valabil pana in vara cu Politehnica Iași, avand și opțiune de prelungire pentru inca un an. Are ca obiectiv clasarea echipei intre primele 10, iar ca bonus caștigarea Cupei Romaniei. Rednic a avut inainte de toate o discuție decisiva cu primarul Mihai Chirica,…