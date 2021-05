Procuroarea generala a Curtii penale internationale (CPI) Fatou Bensouda a primit o delegatie de ministri afgani in legatura cu acuzatiile legate de crime de razboi in Afganistan, a anuntat duminica instanta de la Haga, transmite AFP. Delegatia, din care au facut parte in special seful diplomatiei afgane si ministrul afgan al justitiei, a purtat "discutii fructuoase", vineri, cu procuroarea CPI, se mentioneaza intr-un comunicat. CPI, singurul tribunal permanent din lume pentru crime de razboi, a decis in martie anul trecut sa autorizeze lansarea unei anchete pentru crime de razboi si crime impotriva…