Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Generala anunța ca a recepționat plangerea deputatului Ștefan Gațcan, privind pretinsele presiuni și intimidari la care a fost supus la 30 iunie din partea unui grup de deputați, cu scopul de a-l determina sa renunțe la mandat. In baza plangerii deputatului, dar și a demersului Partidului…

- Procuratura Generala anunta ca a receptionat joi, 2 iulie, plangerea deputatului Stefan Gatcan privind pretinsele presiuni si intimidari din partea anumitor persoane pentru a-l determina sa renunte la mandat.

- Procuratura Generala a recepționat, ieri, plingerea deputatului Ștefan Gațcan privind pretinsele presiuni și intimidari din partea anumitor persoane pentru a-l determina sa renunțe la mandat. In baza plingerii deputatului, dar și a demersului Partidului Pro Moldova, Procuratura Generala a declanșat…

- Intr-un mesaj video facut pe un camp de vita de vie in afara Chisinaului, deputatul Stefan Gatcan a negat ca a fost sechestrat si ca viata sa s-ar afla in pericol. Pe de alta parte, in timp ce deputatul transmitea acest mesaj, automobilul sau se afla in fata Parlamentului.

- Intr-un mesaj video facut pe un camp de vita de vie in afara Chisinaului, deputatul Stefan Gatcan a negat ca a fost sechestrat si ca viata sa s-ar afla in pericol. Pe de alta parte, in timp ce deputatul transmitea acest mesaj, automobilul sau se afla in fata Parlamentului.

- Dosarul penal privind contrabanda cu biciclete și piese pentru motociclete, in valoare de peste 8 milioane lei, la postul vamal din Tudora a fost trimis in judecata. Despre aceasta a anunțat Procuratura Generala intr-un comunicat de presa.

- Procuratura Generala a anuntat miercuri, 27 mai, ca in baza denunturilor depuse de catre liderul PPDA, Andrei Nastase, si deputatul PPDA Iurie Renita, procurorii au initiat un proces penal in cadrul caruia vor fi investigate inregistrarile video in care presedintele Igor Dodon ar fi primit de la fostul…

- Procuratura Generala ofera detalii din „dosar al interceptarilor" dupa ce o investigație a scos la iveala faptul ca mai mulți politicieni, jurnaliști și membri ai societații civile ar fi fost interceptați și filați ilegal, informeaza tv8.md