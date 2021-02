Stiri pe aceeasi tema

- Sute de agenti de politie si membri ai fortelor speciale au luat parte joi la o ampla operatiune impotriva crimei organizate in Berlin si Brandenburg, informeaza Reuters si dpa, potrivit AGERPRES. Doi suspecti au fost arestati in descinderile care au avut loc joi dimineata in peste 20 de locuri…

- Fostul presedinte american Donald Trump a deschis luni in Florida un birou care se va ocupa de indatoririle sale ca fost presedinte american si va incerca sa-i continue agenda politica, transmite Reuters. 'Biroul va fi responsabil cu gestionarea corespondentei, declaratiilor publice,…

- Procuratura franceza a deschis o investigatie impotriva ministrului de Justitie, Eric Dupond-Moretti, pentru conflict de interese, a anuntat, vineri, procurorul general al celei mai inalte instante civile din Franta, transmite Reuters. Biroul lui Dupond-Moretti a refuzat sa comenteze, scrie…

- Variantele genetice ale coronavirusului SARS-CoV-2, inclusiv cea descoperita in Marea Britanie, pot afecta acuratetea unor teste moleculare COVID-19 si sa conduca la rezultate fals negative ale acestora, a atentionat vineri Agentia pentru Alimente si Medicamente a SUA (FDA), potrivit Reuters. O analiza…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, si-a prezentat echipa pentru mediu si clima, un grup cu un program ambitios, care va schimba multe din reglementarile administratiei Trump, relateaza Reuters si AFP, conform news.ro. Michael Regan va deveni primul barbat de culoare care va conduce Agentia…

- Unele produse Microsoft au fost folosite in vederea unei extinderi a acestui atac cibernetic la alte tinte, potrivit surselor citate. Contactat de Reuters, Microsoft a refuzat sa comenteze imediat aceste informatii. Numeroase site-uri apartinand Guvernului american sunt tintite in acest atac informatic…

- Milioane de oameni au plecat din New York City in timpul pandemiei, in timp ce alte milioane, cu venituri mai mici, le-au luat locul, rezultand pierderea unor venituri in metropola de 34 de miliarde de dolari, potrivit unui studiu publicat marti, citat de Reuters, scrie news.ro. Aproximativ…

- WSJ: Agentia S&P Global negociaza achizitia companiei de analize financiare IHS Markit, pentru aproximativ 44 mld. dolari Agentia de evaluare financiara S&P Global este in negocieri avansate pentru a achizitiona firma britanica IHS Markit Ltd pentru aproximativ 44 miliarde de dolari, a anuntat…