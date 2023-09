Stiri pe aceeasi tema

- Martin Selmayr, un oficial german al UE care a fost pana in 2018 influentul sef de cabinet al presedintelui de atunci al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a facut aceste comentarii miercuri seara, la un eveniment la Viena, potrivit agentiei austriece de presa APA. “O, Doamne, 55% din gazul austriac…

- Fostul cancelar austriac, Sebastian Kurz, a fost acuzat de marturie mincinoasa in fața parlamentului, a anunțat vineri Parchetul austriac pentru infracțiuni economice și corupție. Sebastian Kurz și fostul sau șef de cabinet, Bernhard Bonelli, „sint acuzați ca au mințit in fața așa-numitei comisii de…

- Discuțiile bilaterale au loc in contextul in care Berlinul și Viena au opinii diferite, iar germanii fac presiuni ca Romania și Bulgaria sa adere in acest an la Schengen.Saptamana trecuta, la intrevederea cu premierul Marcel Ciolacu , cancelarul Olaf Scholz a declarat ca Germania poarta discuții constante…

- Procurorii DNA au descins, joi, la sediul Agenției Județene de Plați și Inspecție Sociala Ilfov (AJPIS), din subordinea Ministerului Muncii, unde lucreaza funcționarii care l-ar fi ajutat pe Ștefan Godei, unul din patronii azilelor groazei, sa afle de controalele autoritaților. Mai mult, angajații Agenției…