Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție confirma ca primarul ales al comunei Bubuieci din partea partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexei Percemli, este acuzat intr-un dosar pornit pe fapte de corupție. Mai exact, acesta este invinuit, alaturi de o femeie, de comiterea infracțiunii prevazute de…

- Scandalul cu primarul de Bubuieci ia o noua intorsatura. Percemli Alexei, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate, care a ciștigat alegerile repetate, dupa ce mandatul primarului MAN a fost anulat, ar fi judecat penal pentru corupție. Cel puțin asa reiese din investigația jurnalistului Gabriel…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, a lansat miercuri, 7 februarie, un apel la solidaritate pentru susținerea a doua familii carora un incendiu le-a distrus casele situate pe strada Lutului. "Apel la solidaritate! Azi dimineața am vizitat cele doua familii afectate de incendiul…

- Coreea de Nord a lansat cu succes, duminica, o racheta balistica cu raza intermediara de acțiune, a anunțat luni, oficial, agenția de presa nord-coreeana KCNA, cu precizarea ca racheta a fost echipata cu o ogiva hipersonica destinata „verificarii capacitaților de zbor fara motor și de maniabilitate”.…

- Parlamentul a votat in a doua lectura modificari la Codul de executare, care au scopul de a imbunatați cadrul normativ. Proiectul de lege a fost elaborat de un grup de deputați din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”, prin prisma recomandarilor expuse de instituțiile naționale și internaționale…

- Procuratura Anticorupție efectueaza urmarirea penala intr-o cauza penala, inceputa in baza art. 327 alin. (2) lit. b1) din Codul penal, ce vizeaza pretinsele acțiuni ilegale ale factorilor de decizie din cadrul I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, precum și a unor persoane fizice, referitoare…

- Cauza penala in privința deputatului Alexandr Nesterovschi a ajuns pe masa magistraților. Parlamentarul este invinuit de corupere pasiva in proporții deosebit de mari, in interesul unui grup criminal organizat și pregatirea finanțarii partidelor politice, din surse interzise de lege savarșita in proporții…