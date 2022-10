Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Donald Trump și copiii acestuia Donald Jr., Ivanka si Eric, au fost dați miercuri in judecata de procuroarea generala a statului New York, Letitia James, care acuza o frauda financiara ce implica unele dintre cele mai valoroase active ale acestora, inclusiv proprietati din…

- Fostul director financiar al Trump Organization, Allen Weisselberg, un apropiat al lui Donald Trump, a pledat joi vinovat de frauda si evaziune fiscala si urmeaza sa depuna marturie intr-un proces penal impotriva intreprinderii, prevazut la 24 octombrie, anunta intr-un comunicat Procuratura din Manhattan,…

- Un nou proces de frauda fiscala in care este acuzata compania imobiliara Trump Organization a fostului presedinte american Donald Trump va incepe in octombrie, a decis vineri un judecator din New York, care a respins argumentele acuzatilor ce au cerut inchiderea dosarului, relateaza mass-media din…

- Fostul presedinte al Statelor Unite a fost interogat – timp de mai multe ore – miercuri, in Manhattan, in biroul magistratei cu cel mai inalt rang din statul New York, Letitia James, care ancheteaza in civil, din 2019, cu privire la presupuse fraude financiare si fiscale ale grupului familial Trump…

- ”FBI si ceilalti agenti ai Guvernului federal nu au lasat pe nimeni, nici macar pe avocatii mei, sa se apropie de zonele perchezitionate si examinate in cursul perchezitiei la Mar-a-Lago” se plange miliardarul pe Truth Social. ”Ei au cerut la toata lumea sa paraseasca locul. Voiau sa fie singuri, fara…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), autoritatea de reglementare in acest sector, a anuntat la jumatatea lui iunie ca a inceput sa examineze aceasta noua versiune a vaccinului, menita sa tinteasca atat tulpina originala a SARS-CoV-2, cat si varianta omicron – ale carei noi subvariante au antrenat…