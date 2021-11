Stiri pe aceeasi tema

- Procesul lui Ghislaine Maxwell, asociata miliardarului Jeffrey Epstein, mort in inchisoare in 2019, incepe luni la New York. Maxwell este inchisa de anul trecut la Metropolitan Detention Center din Brooklyn.

- Parchetul din Rwanda a anunțat ca a facut apel în cazul condamnarii la 25 de ani de închisoare a lui Paul Rusesabagina, omul a carui poveste a stat la baza filmului „Hotel Rwanda” și care devenit un critic acerb al președintelui Paul Kagame, relateza AFP. Ministerul Public,…

- Unul dintre cei mai bogați oameni din lume, Bill Gates și-a maritat fata sa cea mare in weekend. Ceremonia tinerei Jennifer Katherine Gates a avut loc la o ferma de cai din North Salem, New York, proprietate cumparata de miliardar inainte de divorțul de Merlinda French Gates, și ea prezenta la nunta.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va conduce, in perioada 21-23 septembrie 2021, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, anunța Administrația…