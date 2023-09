Stiri pe aceeasi tema

- Procesul in care omul de afaceri Gruia Stoica a fost judecat pentru spalare de bani si constituirea unui grup infractional organizat, in dosarul privatizarii societatii Transbordare Vagoane Marfa, a incetat ca urmare a intervenirii presciptiei penale, a decis Curtea de Apel Iasi, vineri, 29 septembrie,…

- Magistrații de la Curtea de Apel Iasi urmeaza sa anunțe vineri, 29 septembrie, daca masura arestului preventiv in cazul presedintelui Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, se menține sau il vor pune in libertate. Luarea unei decizii in acest sens a fost amanata de doua ori.Ieri, 28 septembrie,…

- Curtea de Apel Bacau a emis o hotarare in celebrul dosar pentru trafic de persoane, proxenetism, constituire și aderare la un grup infracțional organizat și marturie mincinoasa in care se dadusera condamnari de 130 de ani de inchisoare. Decizia rastoarna sentința precedenta, mai mulți inculpați fiind…

- Individul de 27 de ani, din com. Castelu, jud. Constanta, acuzat de comiterea in forma continuata a infractiunii de viol, a fost condamnat Cel in cauza a luat zecce ani de inchisoare cu executare si a fost obligat la plata catre partea civila a sumei de 50.000 lei cu titlu de daune morale.Decizia a…

- Astazi se judeca recursul la Curtea de Apel Constanta in dosarul nr.4155 118 2022 in care secretarul municipiului Constanta, Fulvia Antonela Dinescu se judeca cu primarul municipiului Constanta si municipiului Constanta prin primar.Dosarul are ca obiect un litigiu privind functionarii publici Legea…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, din Balți, a fost condamnat la 15 ani de pușcarie, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru omorul amicului de pahar. Crima a avut loc pe 29 iunie 2023, intr-o casa de locuit din Balți, scrie Jurnal.md . „Urmare a unui conflict spontan aparut in urma…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis marți seara ca acuzațiile din dosarul in care fostul ministrul Elena Udrea a fost condamnata in prima instanța la opt ani de inchisoare pentru instigare la luare de mita si spalare a banilor privind finantarea campaniei electorale din 2009 s-au prescris.…

- Intr-o zi trista pe plan profesional, in care FCU Craiova a pierdut la Curtea de Apel Timișoara palmaresul istoric al Universitații Craiova, Adrian Mititelu (55 de ani) a primit și o veste buna: finanțatorul FCU a scapat definitiv de inchisoare in dosarul in care fusese condamnat pentru evaziune fiscala.…