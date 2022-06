Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului finlandez, Sanna Marin, a avertizat marti ca aderarea Finlandei si a Suediei la NATO ar putea fi inghetata daca pana la summitul de la Madrid, din 28-30 iunie, nu se ajunge la un acord cu Turcia, care blocheaza candidaturile celor doua tari nordice.

- Premierul finlandez Sanna Marin a declarat, marti, ca cererile de aderare la NATO ale Finlandei si Suediei ar putea fi inghetate daca nu se ajunge la un acord cu Turcia, care le blocheaza in prezent candidaturile, inainte de Summitul Aliantei Atlantice de la Madrid, la sfarsitul lunii, relateaza Le…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a descris intalnirea sa de miercuri de la New York cu omologul american Anthony Blinken drept „extrem de pozitiva”, in contextul in care Ankara ameninta ca va bloca aderarea Suediei si Finlandei la NATO.

- Presedintele croat Zoran Milanovic a afirmat miercuri ca il va instrui pe reprezentantul permanent al Croatiei la NATO, ambasadorul Mario Nobilo, sa voteze impotriva primirii Finlandei si Suediei in alianta militara occidentala pana nu va fi amendata legea electorala din Bosnia-Hertegovina. Potrivit…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni ca nu va aproba aderarea Finlandei si Suediei la NATO, informeaza Reuters si AFP, citate Agerpres. El a adaugat ca nu este cazul ca delegatii ale celor doua tari sa vina in Turcia pentru a-l convinge. Liderul de la Ankara a reluat intr-o conferinta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, se opune aderarii Finlandei și Suediei la NATO, denuntand prezenta unor "organizatii teroriste" in cele doua tari nordice, respectiv grupuri disidente turce si organizatii separatiste kurde, potrivit AFP.