Stiri pe aceeasi tema

- Cum aratam in ziarul nostru de ieri, Opera brașoveana a organizat in aceasta perioada cateva manifestari cu incarcatura spirituala pentru a omagia apropiatele Florii și apoi Sfintele Paști din acest an. Așadar, suita de evenimente din aceasta Gala Pascala continua. Astfel, sambata, 16 aprilie 2022,…

- Cu ocazia sarbatorilor Pascale, Asociația de Tineret Impreuna pentru Barcani desfașoara ediția a doua a campaniei umanitare ,,Coșul cu zambete in Barcani”. Raluca Bularca ne-a oferit mai multe detalii: ,, In cadrul acestei campanii am hotarat ca vom strange doar alimente neperisabile, dulciuri și bani.…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES implineste la 27 martie 2022, 133 de ani de existenta. La 15/27 martie 1889 era infiintata, cu titulatura de Agentia Telegrafica a Romaniei sau Agentia Romana – „Agence Telegraphique de Roumanie” – „Roumagence”, prima agentie de presa „romaneasca, nationala si autonoma”,…

- Primaria Sfantu Gheorghe invita cetatenii sa faca un tur virtual al fostei Fabrici de Tigarete din municipiu si sa participe la un sondaj de opinie privind modalitatile prin care ar putea fi pusa in valoare aceasta cladire, achizitionata anul trecut de autoritatile locale. Coordonatoarea proiectului…

- TEGA raspunde nevoilor populației, astfel ca in acest an vor fi organizate trei campanii de colectare a recipientelor de sticla sau a deșeurilor electronice, respectiv voluminoase. „Am observat ca exista o creștere a cererii populației pentru colectarea sticlei – mulți oameni s-au interesat in timpul…

- Sportiva Oltean Veronica-Elena, legitimata la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, a obținut locul I in finala Campionatului Național de Judo U18 ani, categoria 40 kg, devenind, astfel, noua Campioana Naționala. La competiția care a avut loc in perioada 25 -27 februarie a.c. la Arad, la care…

- Data de 24 februarie are o dubla semnificatie, una laica si alta religioasa. Astazi spiritualitatea populara autohtona consemneaza Ziua de Dragobete – Zeul Dragostei la romani, in vreme ce Biserica stramoseasca praznuieste Aflarea Capului Sf. Ioan Botezatorul. O ipoteza legata de etimologia cuvantului…

- A debutat pe scena Teatrului de Comedie, unde a realizat roluri memorabile in piese ca „Mutter Courage” de Bertholt Brecht (1972), „Trei surori” de A.P. Cehov (1975), „12 oameni furiosi” de Reginald Rose (1977), „Cinema” de Jean Anouilh (1979), „Pierrot” de Moliere (1980), „Turnul de fildes” de Viktor…